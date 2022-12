Friedensnobelpreis 2022 in Oslo verliehen

Stockholm, 10. Dezember, AZERTAC

Der belarussische Menschenrechtler Ales Bjaljazki, die russische Menschenrechtsorganisation Memorial und das Zentrum für Bürgerfreiheiten aus der Ukraine haben in Oslo den diesjährigen Friedensnobelpreis erhalten. Sie hätten außergewöhnliche Anstrengungen unternommen, um Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverstöße und Machtmissbrauch zu dokumentieren, so die Begründung des Nobelkomitees. Der mit 10 Millionen Kronen (920.000 Euro) dotierte Preis wird unter den Gewinnern aufgeteilt.

Der Friedensnobelpreis gehört zu den renommiertesten Auszeichnungen weltweit. Benannt sind die Nobelpreise nach dem schwedischen Chemiker und Erfinder Alfred Nobel (1833-1896). Er hielt in seinem Testament fest, dass sein Nachlass die finanzielle Grundlage für fünf internationale Preise in den Sparten Physik, Chemie, Literatur, Medizin und Frieden werden solle. 1968 wurde in Erinnerung an Nobel zudem ein Wirtschaftspreis ins Leben gerufen.