Friedliche Demonstrationen auf der Straße Latschin-Khankandi halten an

Baku, 5. Januar, AZERTAC

Friedliche Demonstrationen von aserbaidschanischen Öko-Aktivisten und Vertretern der Nicht-Regierungsorganisationen auf der Latschin-Khankendi Straße gegen die illegale Ausbeutung von Mineralvorkommen in den aserbaidschanischen Gebieten, in denen das russische Friedenskontingent vorübergehend stationiert ist, halten seit 25 Tagen an.

Die Umweltaktivisten und Vertreter der aserbaidschanischen Bürgergesellschaft protestieren seit 23 Tagen auf der Straße Latschin-Khankandi. Friedliche Demonstranten halten Plakate hoch mit Parolen auf Englisch und Russisch wie “Stoppt den Ökozid“, “Stoppt den Bergbau“ und rufen weiterhin verschiedene Slogans und fordern ein Ende des Ökozids gegen Aserbaidschan, wie AZERTAC mitteilt.

Die aserbaidschanische Seite hat wiederholt an das Kommando des Friedenskontingents appelliert, die illegale Ausbeutung der natürlichen Ressourcen in den aserbaidschanischen Gebieten, in denen das russische Friedenskontingent vorübergehend stationiert ist, zu verhindern und die Folgen der negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu beseitigen.

Friedliche Demonstranten fordern die Überwachung der Mineralvorkommen Aserbaidschans in den Gebieten, in denen russische Friedenstruppen vorübergehend stationiert sind.

Die ungehinderte Durchfahrt verschiedener Fahrzeugtypen, einschließlich der Krankenwagen und humanitärer Konvois, ist gewährleistet und die Straße ist für humanitäre Zwecke geöffnet.