Frühlingsschnee in Khinalyg

Khinalyg, 12. Januar, AZERTAC

In der Nacht von Samstag auf Sonntag begann es, in den Dörfern Khinalyg und Giriz in der Nordregion Aserbaidschans Guba zu schneien, wie das regionale Büro von AZERTAC berichtete.

Mit einem starken Temperaturabfall werden Khinalyg und Giriz durch Schneefall weiß. An einigen Orten jener Dörfer fiel 2 Zentimeter Schnee.

Nach den Worten von Dorfbewohnern schneit es weiter im Dorf. Die Temperatur sank auf minus 2-4 Grad.