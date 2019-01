Fußball-EM 2020: Tickets für Spiele sind ab 12. Juni 2019 erhältlich

Baku, 29. Januar, AZERTAC

Noch 500 Tage sind es bis zum Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft 2020 - und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Um das Turnier mit 51 Spielen in zwölf Ländern organisieren zu können, benötigt die Europäische Fußball-Union (UEFA) die Unterstützung von insgesamt 12.000 Volunteers.

Für den Spielort München werden 1000 Freiwillige für die Bereiche Akkreditierung, Zeremonien, Transport, Medien, Ticketing, Spieldurchführung und Zuschauerservice sowie zusätzlich 450 städtische Volunteers für den Besucherservice innerhalb des Stadtgebietes gesucht. Interessierte können sich von Juni 2019 an über ein eigenes Portal bewerben.

Tickets für die vier Spiele in der Münchner Allianz Arena und alle weiteren Partien der EURO 2020 sind ab 12. Juni 2019 erhältlich. Fans können sich bereits jetzt im Ticketportal der UEFA registrieren und ihr Interesse an Eintrittskarten hinterlegen.

In München finden am 16., 20. und 24. Juni 2020 drei Vorrundenspiele statt - davon mindestens zwei mit deutscher Beteiligung, sollte sich das Team von Bundestrainer Joachim Löw direkt für das Turnier qualifizieren. Am 3. Juli findet zudem ein Viertelfinale in der Allianz Arena statt.

Grindel: "DFB wird herzlicher Gastgeber sein" - "Nach der erfolgreichen Bewerbung um die Europameisterschaft 2024 fiebern wir nun dem tollen gesamteuropäischen Projekt EURO 2020 entgegen. Wir hoffen, dass Joachim Löw und seiner Mannschaft eine überzeugende Qualifikation gelingt, damit wir bei mindestens zwei Heimspielen in der Allianz Arena von der Begeisterung der Fans getragen werden", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel und ergänzte: "München und der DFB werden in jedem Fall herzliche und weltoffene Gastgeber sein, Zuschauern und Spielern perfekte Rahmenbedingungen für ein großes europäisches Fußballfest bieten und so Vorfreude auf die EURO 2024 in ganz Deutschland wecken."

Weitere Austragungsorte neben München sind Budapest, Rom, Amsterdam, Baku, Bilbao, Bukarest, Kopenhagen, Dublin, Glasgow, London und St. Petersburg. Das Endspiel findet am 12. Juli im Wembley-Stadion statt.