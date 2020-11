Fußballlegende Diego Maradona im Alter von 60 Jahren gestorben

Baku, 25. November, AZERTAC

Einer der besten Sportler der Geschichte ist tot. Diego Maradona ist im Alter von 60 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Das gab der Anwalt des argentinischen Fußballers bekannt. Maradona war kürzlich operiert worden.

Diego Maradona ist im Alter von 60 Jahren verstorben. Das hat der argentinische Fußballverband bestätigt. Er erlitt einem Herzinfarkt, nachdem er sich Anfang November einer Gehirnoperation unterziehen musste.

Maradona spielte von 1976 bis 1997 in Argentinien, Spanien und Italien für die Klubs Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla und Newell's Old Boys. Mit der argentinischen Nationalmannschaft gewann er 1986 den Weltmeistertitel durch einen 3:2-Endspielsieg über Deutschland. Maradona gilt als einer der besten Fußballer der Geschichte.

Anfang November war Maradona in ein Krankenhaus der Stadt La Plata eingeliefert worden, weil er sich unwohl gefühlt hatte. Bei einem Scan wurde dann das Gerinnsel entdeckt. Daraufhin wurde Maradona in die Spezialklinik in der Hauptstadt verlegt.

Nach der dortigen OP verzögerte sich dann Maradonas Entlassung, was dessen Arzt Leopoldo Luque mit "Verwirrung" und "Entzugserscheinungen" des Patienten begründet hatte. Näher äußerte sich der Mediziner dazu nicht. Maradona hat eine lange Geschichte der Drogen- und Alkoholabhängigkeit.

Die Fußballlegende hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen. So erlitt Maradona bereits zwei Herzinfarkte, erkrankte an Hepatitis und ließ sich wegen schweren Übergewichts einen Magenbypass legen. Auch war er mehrfach wegen Drogensucht in Behandlung. Nach Angaben seiner Ärzte nahm er regelmäßig Psychopharmaka ein. Zuletzt war Maradona als Trainer des Fußballklubs Gimnasia y Esgrima La Plata beschäftigt.

Die "Hand Gottes" machte Diego Maradona einst zur Legende. Die Bezeichnung geht auf die WM 1986 zurück. Damals hatte Maradona im Viertelfinale gegen England ein Tor mit der Hand erzielt, das trotzdem gezählt wurde. Argentinien gewann 2:1 und wurde später Weltmeister. Nach dem Spiel gegen England sagte Maradona, es sei "die Hand Gottes" gewesen. Heute ist die Szene eine der geschichtsträchtigsten im Weltfußball.