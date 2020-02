Fußballverein “AZE Nachitschewan-Köln“ in Deutschland öffentlich vorgestellt

Baku, 17. Dezember, AZERTAC

In Deutschland ist der Fußballverein “AZE Nachitschewan-Köln“ öffentlich vorgestellt worden.

AZERTAC zufolge fand die Präsentation des neuen Clubs im Lager des Vereins statt. An der Eröffnungsfeier nahmen ebenfalls türkische Medienvertreter teil.

Bei der Veranstaltung wurde die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen der Türkei und Aserbaidschan im Bereich Sport hervorgehoben. Man gab Informationen über in diesem Bereich unternommene Schritte.

Aydin Karaca, Präsident des Vereins äußerte sich zufrieden über die Gründung des einzigen aserbaidschanischen Fußballclubs in Deutschland. “In unserer Tätigkeit werden wir einen besonderen Augenmerk auf die Entwicklung des Kinderfußballs und die Heranbildung von jungen professionellen aserbaidschanischen Fußballern richten“, sagte er.

Rashad Guliyev, Vizepräsident des Vereins sagte seinerseits, es sei wichtig, solch einen Fußballverein in Deutschland zu gründen, der Aserbaidschaner in Europa vertreten wird.

Der Club wird zur Förderung von Nachitschewan und Aserbaidschan in Europa beitragen und gleichzeitig die Entwicklung des Fußballs im Land unterstützen. In Deutschland ist ein anderes Herangehen an den Kinderfußball. Ich glaube, dass die Eigenschaften der deutschen Fußballschule einen positiv Einfluss auf die Entwicklung des aserbaidschanischen Fußballs ausüben wird, sagt er.