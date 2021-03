Fünf Clubs vertreten Aserbaidschan am European Online Club Cup

Baku, 26. März, AZERTAC

Fünf aserbaidschanische Klubs "Odlar Yurdu", "Vugar Haschimov", "Tehsil Idman", "Gändschlik" und "Nachitschewan- Noah's Land" werden Aserbaidschan am European Online Club Cup vertreten, wie AZERTAC berichtet.

Der von der Europäischen Schachunion (ECU) organisierte, an vier Brettern ausgetragene Event geht vom 27. bis 31. März auf der Tornelo-Plattform über die Bühne.

Die Mannschaft "Odlar Yurdu" (Land der Feuer) spielt mit den Spielern Shakhriyar Mamedyarov, Gadir Huseynov, Nijat Abasov, Vasif Durarbeyli, Eltaj Safarli und Jahangir Agarahimov.

Das Team "Vugar Haschimov" ist mit den Spielern Rauf Mammadov, Vugar Asadli, Aydin Suleymanli, Ahmad Ahmadzade und Ulvi Sadigov am Start.

Die Mannschaft "Tehsil Idman" (Bildung Sport) besteht aus den Spielern Misratdin Isgandarov, Rasul Ibrahimov, Mahammad Muradli, Gunay Mammadzade, Ismail Schahaliyev und Nail Bashirli.

Die "Gändschlik" (Jugend) spielt mit den Spielern Abdulla Gadimbayli, Murad Ibrahimli, Khazar Babazade, Atilla Eynullayev, Read Samadov und Jahandar Azadaliyev.

Zur Mannschaft "Nachitschewan- Noah's Land" zählen die Spieler Urfan Semdimaliyev, Talib Babayev, Parviz Gasimov, Togrul Hasanzade, Sadig Mammadov und Sadig Garayev.

Der unter dem Patronat von Prinz Albert II. von Monaco stehende Online-ECC wird in drei Phasen ausgetragen. Am 27. März (Runden 1–4/14.30–18 Uhr) und 28. März (Runden 5–9/14.30–18.30 Uhr) steht die Qualifikation auf dem Programm. In Achter- und Zehner-Gruppen wird vollrundig gespielt.

Mindestens die beiden Gruppen-Ersten kommen in die Playoffs vom 29. März (14.30–18.30 Uhr). Die neun bestklassierten Teams der Playoffs plus der vorqualifizierte CE Monaco, Sieger des European Women's Online Club Cups im vergangenen Dezember, bestreiten das vollrundig ausgetragene Finalturnier. Dieses geht am 30. März (Runden 1–4/14.30–18 Uhr) und 31. März (Runden 5–9/14.30–18.30 Uhr) über die Bühne.

Die Bedenkzeit pro Partie beträgt in allen drei Phasen 15 Minuten plus 5 Sekunden