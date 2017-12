Fünftes aserbaidschanisch-russisches Jugendforum in Baku

Baku, 21. Dezember, AZERTAC

Am 21. Dezember begann in Baku das fünfte aserbaidschanisch-russisches Jugendforum zum Thema "Neue Generation: Verantwortung ohne Grenzen".

AZERTAC zufolge nahm an der Eröffnungsfeier ebenfalls die Vizepräsidentin der Heydar Aliyev Stiftung Leyla Aliyeva teil.

Zuerst wurden die Nationalhymnen von Aserbaidschan und Russland intoniert.

Minister für Jugend und Sport Aserbaidschans Azad Rahimov sprach in seiner Rede die Jugendpolitik in Aserbaidschan an und sagte, dass im Lande sehr wichtige Schritte unternommen werden, um die die Ausbildung, Freizeitgestaltung und Gesundheit der Jugend zu fördern. Der Minister sprach zugleich das staatliche Programm "Aserbaidschanische Jugend in den Jahren 2017-2021" an, das vom Staatsoberhaupt genehmigt wurde.

Azad Rahimov betonte, dass das Ministerium für Jugend und Sport mit 65 Ländern der Welt im Bereich Jugend und Sport arbeitet. In diesem Jahr wurde zum ersten Mal ein Labor für die Förderung und Entfaltung des Talents der Jugend entwickelt. Aserbaidschan war mit einer großen Delegation auf dem internationalem Festival der Jugend und Studenten in Sotschi vertreten.“

Der Minister wünschte der Arbeit des Forums viel Erfolg bei.

Die Veranstaltung setzte sich mit Auftritten anderer Redner fort.