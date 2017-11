Für FC Karabach-FC Chelsea Spiel bisher mehr als 45.000 Tickets verkauft

Baku, 10. November, AZERTAC

Im Rahmen der Gruppenphase der Champions League wird der aserbaidschanische FC Karabach am 22. November daheim gegen den FC Chelsea treffen, gibt, die Nachrichtenagentur AZERTAC bekannt.

Für die Partie FC Karabach-FC Chelsea sind bisher mehr als 45.000 Tickets verkauft worden.

Die Tickets zum Hinspiel von Karabach können die Fans an der Kasse des Heydar Aliyev Palastes, in den Zentren des Bürgerservices , “Asan xidmat“ sowie an den Schaltern von Einkaufszentren "28 Mall", “Gandschlik Mall“ und “Park Bulvar” verkaufen.