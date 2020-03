Für Versorgung von Siedlungen mit Gas 8,19 Millionen Manat bereitgestellt

Baku, 3. März, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am Dienstag, dem 3. März ein Dekret über die Fortsetzung der Arbeiten in Richtung der Versorgung von Siedlungen in den Regionen Agstafa, Gadabay, Schamkir und Tovuz verabschiedet.

AZERTAC zufolge wurden für diesen Zweck 8,19 Millionen (ca. 4 Mio. Euro) bereitgestellt.