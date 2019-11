GUS-Nachrichtenagenturen tagen in Moskau

Moskau, 25. November, AZERTAC

Mit Organisationsunterstützung der russischen Agentur TASS hat in Moskau die XXVII. Sitzung des Rates von Leitern der GUS-Nachrichtenagenturen stattgefunden.

Aslan Aslanov, der Vorstandsvorsitzende von AZERTAC nahm ebenfalls an der Sitzung teil.

In der Sitzung wurde die Entwicklung der Kooperationsbeziehungen betreffende Fragen sowie eine Reihe von Projekten zum 75. Jahrestag des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg diskutiert.

Der Generaldirektor der TASS-Agentur, der Vorsitzende des Informationsrates, Sergey Mikhaylov, machte in seiner Rede darauf aufmerksam, dass die Mitgliedsagenturen sich auch auf den 75. Jahrestag des Sieges vorbereiten, der im nächsten Jahr gefeiert wird. Er wies darauf hin, dass die Nachrichtenagentur TASS im Zusammenhang mit diesem Kalender eine Fotoausstellung bestehend aus Archivfotos organisieren wird.

Auf Vorschlag des Ersten stellvertretenden Generaldirektors von TASS, Michail Gusman, wird ein gemeinsames Projekt mit dem Namen “Presse im Krieg“ realisiert werden, an dem auch Mitgliedsagenturen teilnehmen werden.

In der Sitzung traten ebenfalls die Generaldirektorin der BelTA-Agentur Irina Akulovich, der Generaldirektor der usbekischen Agentur UZA Abdusaid Kuchimov und die Leiter anderer Agenturen auf.

Der Vorstandsvorsitzende von AZERTAC Aslan Aslanov sagte in seiner Rede, dass auch in Aserbaidschan Vorbereitungen für dieses große Ereignis getroffen werden. Er schlug vor, die nächste XXVIII. Versammlung des Informationsrates im Rahmen des 100-jährigen Bestehens von AZERTAC im März in Baku abzuhalten. Der Vorschlag wurde vom Rat begrüßt.

Die Sitzungsteilnehmer waren auch in der TASS-Zentrale und lernten hier die Nachrichtenabteilung, das Museum und den Konferenzsaal der Agentur kennen.