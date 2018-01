Gabala, 2. Januar, AZERTAC

Eine der größten Tourismusregionen des Landes Gabala ist zu Festtagen voller Touristen, wie ein AZERTAC-Regionalkorrespondent berichtet.

Viele heimische und ausländische Besucher zeigten großes Interesse, um ihre Ferien an den Neujahrsfesttagen in Gabala zu verbringen.

Innerhalb von drei Festtagen waren alle Zimmer in den Hotels, Resorts und Unterhaltungszentren in Gabala besetzt. An diesen Festtagen kamen mehr als 4000 Touristen nach Gabala. Mehr als 2000 Gäste werden in den nächsten 3 Tagen erwartet.

Für eine richtige Erholung und sinvolle Unterhaltung von Touristen wurden in den Hotels "Qafqaz Resorte", "Qafqaz Riverside", "Qafqaz Karvansaray", "Qafqaz Yengica Termal Hotel und SPA" und "Qafqaz Sport", "Gabala City" und "Yeddi Gözel", sowie im Unterhaltungszentrum "Gabalaland" alle Bedingungen geschaffen.

Auch "Qafqaz Tufandag Mountain Resort Hotel" ist eines von Touristen stark besuchten Hotels in Gabala. Hier funktioniern auch Seilbahnen. Auf knapp 2000 Meter Höhe gibt es ein Hotel und Restaurant. Tags darauf nimmt die Seilbahn mit zwei Kabinen - eine fährt hinauf, eine hinunter - den fahrplanmäßigen Winterbetrieb auf.

Gabala lockt heimische und ausländische Urlauber mit seiner einzigartigen Schönheit, vielfältigen Landschaften, wunderschönen Natur und großartigen Bergen an.

Die meisten ausländische Touristen kommen aus den arabischen Ländern. Die wunderschöne Natur, die reiche Kultur, Geschichte, schmackhafte Küche und historische Denkmäler von jener Region erwecken bei ausländischen Reisenden großes Interesse.

Zu allen Zeiten des Jahres zieht Gabala die Aufmerksamkeit von Touristen auf sich. Hier bewundern die Menschen moderne touristische Infrastruktur, reine, frische und saubere Luft, Gebirgsflüsse, Seen, Wasserfälle, auf vier Seiten von Bergen umgebene dichte Wälder, grüne Wiesen, schöne Parks.

In den letzten 10 Jahren ist für die Entwicklung des Tourismus in Gabala vieles getan. Hier wurden mehr als zwanzig 5-, 4- und 3-Sterne-Hotels sowie hundert kleine und große touristische Einrichtungen gebaut. Unter denen sind obenerwähnte Ferienanlagen wie "Tufandag", "Gabaland" besonders sehenswert.

Zur Zeit funktionieren in Gabala mehr als 100 touristische Einrichtungen.