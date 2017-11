Ganja, 10. November, AZERTAC

Die Mittelschule Nr. 1 namens Ismet Gayibov in der Stadt Ganja ist nach einer vollständigen Rekonstruktion wieder zur Nutzung überlassen worden, berichtet die Nachrichtenagentur AZERTAC.

Am Freitag, dem 10. November inspizierte Staatspräsident Ilham Aliyev im Rahmen seines Besuchs in der Stadt Ganja in der Schule für den Unterrichtsprozess geschaffene Bedingungen.

Man teilte dem Präsidenten mit, dass die Schule eine alte Geschichte hat. Die Schule besteht aus den 2 Gebäuden und funktioniert seit dem Jahr 1934. Das Schulgebäude wurde im Rahmen des staatlichen Programms vollständig renoviert. Alle Klassenräume sind mit notwendigen Lehrmitteln ausgestattet.

Es wurde festgestellt, dass in der Mittelschule derzeit 1.157 Schüler lernen und 109 Lehrer und Lehrerinnen arbeiten.

Im Hof der Schule gibt es einen offenen Sportplatz.