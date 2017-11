Gary Jones: Förderung zwei Milliarden Tonnen Öl in Aserbaidschan ist ein Erfolgserlebnis einer weitsichtigen Politik

Baku, 8. November, AZERTAAC

Heute feiern wir ein sehr bemerkenswertes Ereignis - die Ölgewinnung in Aserbaidschan übersteigt 2 Milliarden Tonnen. Das ist eine Zahl, und wenn es für einige groß ist. Für einige ist dies eine ruhmvolle Seite in der Geschichte des Staates. Für mich persönlich ist diese Zahl ein grandioser Erfolg. Vor allem ist es ein Erfolgserlebnis einer weitsichtigen Politik.

Das sagte der BP- Regionalpräsident für Aserbaidschan, Georgien und die Türkei Gary Jones in seiner Rede bei einer feierlichen Zeremonie zur Gewinnung von zwei Milliarden Tonnen Öl in Aserbaidschan, berichtet AZERTAC.

Gary Jones sprach in seiner Rede auch das am 14. September von Partnern und der Regierung von Aserbaidschan neu ausgearbeitete Abkommen über gemeinsame Erschließung von Vorkommen Aseri, Tschirag und Günäschli im aserbaidschanischen Sektor des Kaspischen Meeres und anteilmäßige Aufteilung der Ölförderung und zeigte sich zuversichtlich, dass dies nicht nur den nächsten großen Investitionszufluss in die aserbaidschanische Wirtschaft fördern wird, sondern auch eine neue Seite in der Geschichte der Ölindustrie des Landes einleiten wird.