Gasexplosionen erschüttern drei Städte im Norden von Boston

Washington, 14. September, AZERTAC

In drei Städten in Massachusetts ist es zu einer Serie von Gasexplosionen gekommen. Dutzende Häuser gerieten in Brand, zahlreiche Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Ein Mann wurde getötet, mindestens zehn Menschen erlitten Verletzungen.

Das 18-jährige Todesopfer habe in einem Auto gesessen, als ein Kamin auf den Wagen stürzte. Im Krankenhaus sei es wenig später seinen Verletzungen erlegen.

Rettungskräfte seien zu 70 Häusern in drei Kleinstädten im Norden von Boston gerufen worden, in denen es Brände, Explosionen oder zumindest Gasgeruch gegeben habe, teilte die Polizei des Bundesstaates am Donnerstag (Ortszeit) auf Twitter mit. Es sei davon auszugehen, dass die Zahl der betroffenen Haushalte in Lawrence, Andover und North Andover noch steigen werde.

Die Probleme sind vermutlich auf das Netz des Versorgers Columbia Gas zurückzuführen. Die Polizei rief alle Gaskunden des Unternehmens auf, ihre Häuser zu verlassen. Davon waren laut "Washington Post" mindestens 8000 Menschen betroffen. Vorsorglich wurde der Strom in der ganzen Gegend abgestellt. Das Unternehmen arbeite daran, den Druck in den Leitungen zu senken, hieß es von der Polizei.

Laut Polizei brannten etliche Häuser gleichzeitig. Dennoch seien alle Brände gelöscht worden. Polizeichef Joseph Salomon sagte der Zeitung "USA Today": "Es gibt soviel Rauch, man kann den Himmel nicht mehr sehen."