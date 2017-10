Gastmahl zu Ehren von GUS-Staats-und Regierungschefs in Sotschi

Sotschi, 11. Oktober, AZERTAC

Am 11. Oktober ist ein Gastmahl zu Ehren von GUS- Staats-und Regierungschefs, die am Gipfeltreffen der GUS-Staatschefs und Eurasischen Wirtschaftsunion in Sotschi teilnehmen, ein Gastmahl gegeben worden, teilt AZERTAC mit.

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev nahm ebenfalls am Gastmahl teil.

Der Besuch des Präsidenten von Aserbaidschan Ilham Aliyev in der russischen Sotschi ging am selben Tag zu Ende.