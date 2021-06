Gastmahl zu Ehren von Präsident Recep Tayyip Erdogan

Baku, 16. Juni, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 16. Juni hat Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva zu Ehren des zu einem Staatsbesuch in Aserbaidschan weilenden Präsidenten der Republik Türkei Recep Tayyip Erdogan und seiner Ehegattin Emine Erdogan ein Gastmahl gegeben, wie AZERTAC berichtete.

Dann überreichte man Geschenke.