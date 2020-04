Gazach : Diversionsakt armenischer Einheiten zurückgeschlagen

Baku, 3. April, AZERTAC

Das armenische Militär greift zu weiteren provozierenden Attacken auf aserbaidschanische Stellungen an der aserbaidschanisch-armenischen Staatsgrenze in Richtung des Rayons Gazach.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Staatsgrenzdienstes gegenüber AZERTAC haben armenische Einheiten aserbaidschanische Grenzposten am 3. April von 04:30 aus ihren Positionen in der Nähe des Dorfes Aygeovit in der armenischen Region Idschewan

mit großkalibrigen Waffen und Scharfschützengewehren intensiv beschossen.

Der Diversionsakt feindlicher Einheiten wurde mit Gegenfeuer aserbaidschanischer Einheiten zurückgeschlagen. Wie es in der Meldung weiter heißt, bestätigten aserbaidschanische Grenzposten entlang der ganzen Demarkationslinie die völlige Kontrolle.