Gazprom steigert Erdgasexport in die Türkei

Baku, 4. Dezember, AZERTAC

Das russische Energieunternehmen Gazprom hat mitgeteilt, dass der Erdgasexport in die Türkei von Januar bis November im Vergleich zum gleichen Vorjahreszeitraum um 20,4 % gestiegen sei. Weiter heißt es in der Mitteilung von Gazprom, die Erdgaslieferung sei auch an die Ziel-Länder des Turk Stream Projekts erhöht worden. In diesen Rahmen seien die Erdgaslieferungen an Griechenland um 11,6 %, an Bulgarien um 6,8 %, an Ungarn um 22,3 % und an Serbien um 26,1 % erhöht worden.