Gebäude der Nationalbibliothek in Minsk für Aserbaidschan in Lichtstrahlen Blau, Rot, Grün beleuchtet

Minsk, 31. Dezember, AZERTAC

Anlässlich des Tages der Welt-Aserbaidschaner am 31. Dezember wurde das Gebäude der Nationalbibliothek in Minsk für Aserbaidschan in den Lichtstrahlen Blau, Rot, Grün beleuchtet, wie AZERTAC mitteilt.

Die Aktion wurde auf gemeinsame Initiative der aserbaidschanischen Botschaft in Weißrussland und des aserbaidschanischen Handelshauses durchgeführt.