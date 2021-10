Gebäude der Nationalbibliothek in Minsk für Aserbaidschan in Lichtstrahlen Blau, Rot, Grün beleuchtet VIDEO

Minsk, 19. Oktober, AZERTAC

Anlässlich des 30. Jahrestages der Wiederherstellung der Unabhängigkeit am 18. Oktober ist das Gebäude der Nationalbibliothek in Minsk für Aserbaidschan in den Farben der aserbaidschanischen Nationalflagge angestrahlt worden.

Die blau-rot-grün Beleuchtung des Gebäudes wurde von Stadtbewohnern herzlich begrüßt und weckte großes Interesse bei ihnen und den Gästen der Stadt.

Die Aktion wurde auf gemeinsame Initiative der aserbaidschanischen Botschaft in Weißrussland und des aserbaidschanischen Handelshauses durchgeführt.