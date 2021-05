Gebäude des Europarates in Straßburg für Aserbaidschan in Lichtstrahlen Blau, Rot, Grün beleuchtet

Straßburg, 29. Mai, AZERTAC

Anlässlich des Nationalfeiertags-Tags der Republik am 28. Mai ist das Gebäude des Europarates in Straßburg für Aserbaidschan in den Farben der aserbaidschanischen Nationalflagge beleuchtet worden, wie AZERTAC berichtete.

In vielen Ländern der Welt lebende Landsleute feierten den Tag der Republik in diesem Jahr in unterschiedlichen Formen mit besonderer Stimmung. Das Andenken an unsere Märtyrer, die im Vaterländischen Krieg ihr Leben für die Freiheit unseres Landes geopfert haben, wurde bei den Feierlichkeiten zum Tag der Republik mit großem Respekt geehrt.