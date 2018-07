Gedenkfeiern zu Ereignissen vom 15. Juli in Türkei

Baku, 16. Juli, AZERTAC

In verschiedenen Ländern finden Gedenkfeiern zu den Ereignissen vom 15. Juli in der Türkei statt. Anlässlich des zweiten Jahrestags des Putschversuchs vom 15. Juli 2016 in der Türkei fand in der Botschaft des Bruderlandes in Aserbaidschan eine Zeremonie statt, berichtet AZERTAC.

An der Gedenkveranstaltung nahm ebenfalls der Assistent für sozial-politische Angelegenheiten des Präsidenten, Ali Hasanov, teil und hielt eine ausführliche Rede.

Ali Hasanov verglich die Ereignisse in der Türkei mit den Ereignissen vom 20. Januar 1990 in Baku und sagte: “Man kann gegen die Nation die Panzer oder Militärflugzeuge einsetzen, aber man kann den nationalen Willen nicht besiegen.

Er sagte: “Aserbaidschan und die Türkei sind Bruderländer. Beide Länder unterstützen sich gegenseitig. Es lebe die aserbaidschanisch-türkische Bruderschaft, Freundschaft!“

-0-