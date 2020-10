Gegnerische Truppen beschießen aserbaidschanische zivile Siedlungen mit Artillerie

Baku, 1. Oktober, AZERTAC

In der historischen, international anerkannten und seit mehr als 30 Jahren unter armenischen Okkupation liegenden aserbaidschanischen Region Berg-Karabach gehen heftige Kämpfe weiter.

Nach Angaben des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums werden das Dorf Jojug Marjanli in der Region Jabrayil, die Stadt Horadiz in der Region Füsuli sowie eine Reihe von Dörfern in den Regionen Goranboy, Terter und Aghdam, die in der Nähe der Frontlinie liegen, von den Streitkräften Armeniens mit Artillerie beschossen.