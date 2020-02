Geldbasis in Aserbaidschan gesunken

Baku, 4. Februar, AZERTAC

Die Geldbasis ist in Aserbaidschan gesunken.

Wie AZERTAC unter Berufung auf die Zentralbank berichtet, belief sich die Geldbasis in Aserbaidschan zum 1. Februar des laufenden Jahres auf 11 Milliarden 543,4 Millionen Manat. Das sind 609,1 Millionen Manat weniger als am 1. Januar, hieß es in dem Bericht.