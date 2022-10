Gemeinsame Presseerklärung von Präsident Ilham Aliyev und Präsident Recep Tayyip Erdogan in der Stadt Jabrayil

Jabrayil, 20. Oktober, AZERTAC

Nach einem Vier-Augen-Gespräch haben der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev und der zu einem offiziellen Besuch in Aserbaidschan weilende Präsident der Türkiye Recep Tayyip Erdogan am Donnerstag in der Stadt Jabrayil eine gemeinsame Presseerklärung abgegeben, wie AZERTAC berichtete.