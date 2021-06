Gemeinsames Diner von Präsident Ilham Aliyev mit Präsident Recep Tayyip Erdogan in Schuscha

Schuscha, 15. Juni, AZERTAC

Am Dienstag, dem 15. Juni hat in der Stadt Schuscha ein gemeinsames Diner von Präsident Ilham Aliyev und dem zu einem Staatsbesuch in Aserbaidschan weilenden türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan stattgefunden, wie AZERTAC berichtete.