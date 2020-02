Generaldirektor der Agentur Anadolu Senol Kazanci

Lieber Aslan Aslanov,

Die internationale Zusammenarbeit zwischen Anadolu und AZERTAC, nationalen Nachrichtenagenturen der Türkei und Aserbaidschans, deren Beziehungen auf dem Prinzip “eine Nation, zwei Staaten“ beruhen, wird sowohl im bilateralen Format, als auch innerhalb internationaler Organisationen weiter gestärkt.

Als das Büro der weltweit tätigen Nachrichtenagentur Anadolu in Kairo absichtlich angegriffen wurde, verurteilte die Nachrichtenagentur AZERTAC die Verletzung von ihren Mitarbeitern im Rahmen des globalen Journalismus. Daher möchte ich Ihnen, allen Mitarbeitern von AZERTAC, insbesondere meinen lieben Kollegen, die die Agentur Anadolu in ihren schweren Stunden immer unterstützt haben, meinen tiefsten Dank aussprechen.

Als Beispiel für die historische Brüderlichkeit Aserbaidschans und der Türkei möchte ich die Gelegenheit nutzen, das Andenken von Ahmet Agaoglu, der Anwalt, Politiker und Journalist, sowie den Vorstandsvorsitzenden der Agentur Anadolu war, während des türkischen Unabhängigkeitskrieges uns zur Seite stand und zusammen mit Mustafa Kemal Atatürk kämpfte, anlässlich seines 81. Todestages ehren.

AZERTAC ist nicht nur größte Nachrichtenagentur Aserbaidschans, sondern hat ihren Einfluss und ihre Vision in den letzten Jahren in internationalen Medien insbesondere durch ihren erfolgreichen Vorsitz in globalen Medienplattformen und -Versammlungen wie im Weltkongress der Nachrichtenagenturen und der Organisation der Nachrichtenagenturen im asiatisch-pazifischen Raum (OANA) erheblich gestärkt.

Ich bin mir sicher, dass AZERTAC sich weiterhin entfalten wird. Ich gratuliere Ihnen und AZERTAC ganz herzlich zum 100-jährigen Jubiläum und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg.