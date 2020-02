Generaldirektor der Nachrichtenagentur Tazpit Amotz Eyal

- Ich stehe hier in der Nähe der Altstadt von Al-Quds, einem der heiligsten und ältesten Orte der Welt. Hier ist der Ort, der für christliche Muslime und Juden insgesamt am heiligsten ist. Ich wünsche Ihnen von hier aus, dass auch Sie lernen, Ihre hundertjährige Erfahrung zu nutzen und in das nächste Jahrhundert zu nehmen. Ich bin mir sicher, dass unsere Zusammenarbeit sich weiterhin entwickeln wird. Die aserbaidschanischen und israelischen Völker werden ihre Beziehungen verbessern und festigen. Mazel tov! und alles Gute zum hundertjährigen Jubiläum hier aus Jerusalem.