Generaldirektor der Nationalen Nachrichtenagentur der UzA von Usbekistan Abdusaid Kochimov

- Liebe aserbaidschanische Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst möchte ich Ihnen im Namen Ihrer vielen Freunde und Kollegen in Usbekistan im Namen der Nationalen Nachrichtenagentur UzA zu Ihrem 100-jährigen Jubiläum gratulieren. Das 100-jährige Jubiläum ist eine große Feier.

Die Hauptsache ist, dass Sie eine der führenden Nachrichtenagenturen der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten sind. Sie sind die wichtigste und zuverlässigste Quelle für offizielle Nachrichten für alle lokalen und ausländischen Medien. Es ist ein sehr hohes Vertrauen der aserbaidschanische Regierung und des aserbaidschanischen Volkes zu Ihnen.

AZERTAC wurde am 1. März 1920 am ersten Frühlingstag gegründet - dem Erwachen der Natur. Ein wichtiges Ereignis fand kürzlich in der Hauptstadt Ihres Landes, Baku, statt: Usbekistan wurde Mitglied des Kooperationsrates der türkischsprachigen Staaten.

Die Beziehungen zwischen unseren Agenturen werden gefestigt. Es ist bekannt, dass die Freundschaft zwischen den usbekischen und aserbaidschanischen Völkern tiefe Wurzeln hat. Bei dem 7. Gipfel des Kooperationsrates der türkischsprachigen Staaten in Baku sagte der Präsident Usbekistans, Shavkat Mirziyoyev folgendermaßen: “Die Teilnahme am türkischen Rat entspricht den grundlegenden Interessen unseres Volkes. Die Aufnahme Usbekistans in diese Organisation charakterisiert historische Prozesse.

Unsere Zusammenarbeit im Kulturbereich sowie unsere Geschäftsbeziehungen sind in einen neue Entwicklungsetappe eingetreten. Die Zahl von visumfreien touristischen Reisen nimmt zu, die Brüderlichkeit unserer Völker wird immer stärker.“

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben eine enge Beziehung zu den meisten ausländischen Nachrichtenagenturen. Sie sind Mitglied mehrerer internationaler Organisationen. AZERTAC ist einer der Gründer der Assoziation der Nationalen Nachrichtenagenturen der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (ANIA), der Allianz der Nachrichtenagenturen der türkischsprachigen Länder (TKA) sowie der Assoziation der Nationalen Informationsagenturen von SMWK-Mitgliedsstaaten (BSANNA).

Es gibt Korrespondenzbüros von AZERTAC in vielen Ländern der Welt, darunter in den USA, England, Frankreich, Deutschland, Österreich, Lettland, Ungarn, Russland, der Ukraine, Ägypten, der Türkei, Georgien, dem Iran, Kasachstan, Usbekistan, Rumänien, Spanien, Italien, Schweden und China.

Lieber Aslan Aslanov, Sie sind seit mehr als 40 Jahren als Journalist tätig und leiten seit 18 Jahre AZERTAC erfolgreich. Ihre Bücher “Heydar Aliyev und AZERTAC” und “AZERTAC-90” sind uns gut bekannt. Wir würden uns auf Ihr nächstes Buch über das 100-jährige Bestehen von AZERTAC sehr freuen.

Liebe Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir gratulieren Ihnen, dem gesamten Personal der Aserbaidschanischen Staatlichen Nachrichtenagentur AZERTAC im Namen des gesamten Personals von UzA zu Ihrem 100-jährigen Jubiläum und wünschen Ihnen Gesundheit und viel Erfolg bei Ihrer verantwortungsvollen Arbeit.