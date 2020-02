- Der 100-jährige Entwicklungsprozess der Aserbaidschanischen Staatlichen Nachrichtenagentur (AZERTAC) hat die Geschichte der Republik Aserbaidschan immer begleitet. AZERTAC hat sich inzwischen als bedeutende und angesehene amtliche Nachrichtenagentur in der Region und der Welt bewährt. AZERTAC hat seine Funktion während der Amtszeit des Vorsitzenden der Organisation der Nachrichtenagenturen im asiatisch-pazifischen Raum (OANA) in den Jahren 2016-2019 erfolgreich erfüllt und sehr große Anstrengungen unternommen, um die OANA als eine einheitliche, professionelle und humane regionale Medienorganisation zu entwickeln. AZERTAC ist nicht nur ein verantwortungsbewusstes Mitglied in multilateralen Presseforen, sondern auch hat bilaterale Beziehungen zu Nachrichtenagenturen aus rund 30 Ländern weltweit aufgenommen.

Seit die vietnamesische Nachrichtenagentur und AZERTAC am 3. Oktober 2014 ein Kooperationsabkommen unterzeichnet haben, haben die beiden Agenturen kontinuierlich offizielle News über wichtige politische und diplomatische Ereignissen, sozioökonomische Entwicklung, Kultur und Traditionen, sowie Potenziale der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern ausgetauscht. Die VNA schätzt die Qualität der Nachrichten von AZERTAC hoch ein, die ein breites Spektrum von Themen abdecken und auf verschiedenen modernen Plattformen vielfältig verbreitet werden. Der Informationsaustausch zwischen den beiden Nachrichtenagenturen hat wesentlich zur Pflege der traditionellen Freundschaft zwischen Vietnam und Aserbaidschan beigetragen. Zum 100-jährigen Jubiläum von AZERTAC wünsche ich ihrer Führumng und ihrem Personal gute Gesundheit und viel Erfolg. Ich wünsche dem Vorstandsvorsitzenden von AZERTAC Aslan Aslanov, einem engen Freund von mir viele neue Erfolge.