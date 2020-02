Wenn Sie eine jahrhundertealte Erfahrung haben, dann erkennen Sie, was es bedeutet, für jedes Wort, für jede Zahl und jedes Faktum, die Sie veröffentlichen, verantwortlich zu sein. In seiner hundertjährigen Geschichte hat sich AZERTAC zu einer vertrauenswürdigen Agentur im In- und Ausland entwickelt. Unser vertrauensvoller Dialog macht die Beziehungen zwischen Belarus und Aserbaidschan einzigartig. Möglich wurde dies durch die Bemühungen unserer Staatsoberhäupter Alexander Lukaschenko und Ilham Aliyev.