Generalsekretär der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit ist zu Besuch in Aserbaidschan

Baku, 16. Mai, AZERTAC

Eine Delegation um den Generalsekretär der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Khusrav Noziri, ist am Montag, dem 16. Mai in Aserbaidschan eingetroffen, um an der dritten Generalkonferenz der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit teilzunehmen, wie die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC mitteilte.