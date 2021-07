George Dick: Israel hat territoriale Integrität Aserbaidschans immer unterstützt

Baku, 10. Juli, AZERTAC

Der Staat Israel hat die territoriale Integrität Aserbaidschans immer unterstützt. Wir freuen uns darüber, dass Aserbaidschan seine territoriale Integrität bereits aus eigener Kraft wiederhergestellt hat.

Das erklärte der israelische Botschafter in Aserbaidschan, George Dick, in seinem Interview mit der Nachrichtenagentur AZERTAC.

Der Botschafter betonte, dass es ihm eine große Ehre sei, in der von der armenischen Besatzung befreiten Stadt Schuscha zu sein. "Als ich Ende 2019 zu einem Besuch in Aserbaidschan war, hätte ich nicht gedacht, dass ich so bald in Schuscha sehen kann. Wir sind heute hier. Ich freue mich sehr darüber, in Schuscha zu sein, diese historische Stadt kennenzulernen“, so der israelische Diplomat.