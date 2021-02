Georgien: 204 neue Fälle in 24 Stunden

Tiflis, 8. Februar, AZERTAC

Am vergangenen Tag wurden in Georgien bei 6 593 Tests 204 Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus festgestellt.

799 Personen sind wieder genesen. 15 weitere Patienten starben am vergangenen Tag, wie das georgische Büro von AZERTAC mitteilt.

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich insgesamt 262.228 Menschen in Georgien mit COVID-19 infiziert, davon haben sich ungefähr 254.350 Personen erholt. Bisher wurden 3. 298 Todesfälle registriert.

Momentan befinden sich 446 Personen in Quarantäne und 2230 weitere Menschen befinden sich unter stationärer Kontrolle. Die Therapie von 295 Personen mit milden Symptomen erfolgen in den Covid-Hotels unter ärztlicher Aufsicht. 13.531 weitere Menschen sind in Selbstisolation, hieß es.