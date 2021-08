Georgien: Zahl der Corona-Infektionen erreicht neuen Rekordwert

Tiflis, 3. August, AZERTAC

Die Zahl der neu gemeldeten Fälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion im Nachbarland Georgien hat einen neuen Rekordwert erreicht.

In den letzten 24 Stunden wurden in Georgien 34 Covid-19-Todesopfer, 4827 neue Fälle registriert, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen auf 428 670 erhöht, wie das georgische Büro von AZERTAC unter Berufung auf die offizielle Website der georgischen Regierung berichtete.

Innerhalb eines Tages sind 1895 Patienten wieder genesen. Bisher “erholten“ sich in Georgien 388 893 Infizierte wieder von der Lungenkrankheit. Bislang wurden 5910 Todesfälle registriert, hieß es.