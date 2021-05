Georgiens Premierminister besucht Allee der Märtyrer

Baku, 5. Mai, AZERTAC

Der zu einem Besuch in Aserbaidschan weilende georgische Premierminister, Irakli Garibashvili, hat am Mittwoch, dem 5. Mai die Allee der Märtyrer besucht, wo er das Gedenken von tapferen Söhnen des aserbaidschanischen Volkes ehrte, die ihr Leben für die Freiheit Aserbaidschans und Wiederherstellung der territorialen Integrität des Landes hingaben. Der Gast legte rote Nelken an ihren Gräbern und am Denkmal “Ewiges Feuer“ einen Kranz nieder.