Georgischer Landwirtschaftsminister besucht Aserbaidschan

Tiflis, 20. April, AZERTAC

Der georgische Umwelt- und Landwirtschaftsminister, Otar Schamugia, wird Anfang Mai Aserbaidschan besuchen, wie AZERTAC unter Berufung auf das Ministerium berichtete.

Der Zweck des Besuchs ist, an einem Ministertreffen zum Thema ”Digitalisierung der Landwirtschaft“ teilzunehmen, das am 6. Mai in Baku stattfinden soll.

Es wird die Teilnahme von Landwirtschaftsministern und Vertretern aus etwa 30 Ländern erwartet, hieß es.