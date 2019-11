Gericht in Bangladesch verurteilt sieben Terroristen zum Tod

Baku, 27. November, AZERTAC

Ein Anti-Terror-Gericht in Bangladesch hat sieben Islamisten zum Tode verurteilt, die an einer Geiselnahme in einem Café in der Hauptstadt Dhaka im Juli 2016 mit 22 Toten beteiligt gewesen sein sollen. Der Richter verurteilte sie unter anderem wegen der Planung der Tat, der Herstellung von Bomben und Mord.

Die sieben Verurteilten sollen erhängt werden, wie der Staatsanwalt Abdullah Abu nach dem Urteil sagte. Die Verurteilten können das Urteil anfechten. Ein achter Angeklagter wurde freigesprochen.

Am 1. Juli 2016 hatten junge Männer mit Sturmgewehren und Macheten das Café "Holey Artisan Bakery" überfallen und 20 Geiseln getötet. 18 von ihnen waren Ausländer: neun Italiener, sieben Japaner, eine Inderin und ein US-Bürger. Nach elf Stunden stürmte die Polizei das Café, dabei wurden mindestens fünf Geiselnehmer sowie zwei Polizisten getötet.

Das Café lag in Dhakas Stadtviertel Gulshan, wo viele diplomatische Vertretungen ihren Sitz haben. Nach Angaben von Ermittlern sollte der Angriff gezielt Ausländer treffen, um das internationale Ansehen des südostasiatischen Landes zu beschädigen.

Bangladeschs Regierung beschuldigte Mitglieder der verbotenen einheimischen Gruppe Jamayetul Mujahideen Bangladesh (JMB).

Nach dem Angriff auf das Café ging Bangladesch hart gegen Terroristen vor. In den vergangenen drei Jahren wurden mehr als 100 Verdächtige getötet, darunter acht, die in Verbindung zu dem Anschlag standen.