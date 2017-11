Gewinner der Formel 1 in Baku Daniel Ricciardo kommt nach Baku

Baku, 24. November, AZERTAC

Red-Bull Pilot, Gewinner der Formel 1 in Baku 2017 Daniel Ricciardo aus Australien wird nach seinem Sieg in Baku zum ersten Mal in die Hauptstadt Aserbaidschans reisen.

Der australische Automobilrennfahrer wird beim zweitägigen Besuch in Baku am 29. und 30. November mehrere Treffen in der Hauptstadt abhalten und die Kultur Aserbaidschans näher kennen lernen.