Ghana: Mehrere Tote nach Explosionen an Tankstelle

Baku, 9. Oktober, AZERTAC

Nach zwei Explosionen an einer Tankstelle in der ghanaischen Hauptstadt Accra haben die Behörden mehrere Todesopfer befürchtet. Eine genaue Bilanz könne erst später am Sonntag gezogen werden, erklärte der stellvertretende Leiter des Katastrophenschutzes in dem westafrikanischen Land, Abu Ramadan. Mehrere Verletzte würden in Krankenhäusern behandelt. Zahlreiche Autos und Lastwagen sollen ausgebrannt sein. Bei der Explosion einer Tankstelle in Accra im Juni 2015 waren mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen.

Örtliche Medien berichteten unter Berufung auf Augenzeugen, dass am Samstagabend zunächst ein Flüssiggas-Transporter neben der Tankstelle explodierte. Demnach griff das Feuer über und ließ die Tankstelle in einem weithin sichtbaren Feuerball explodieren. “Ich habe einen lauten Knall gehört und der Himmel färbte sich gelb. Dann gab es eine weitere Explosion, die auch meine Fenster erschüttern ließ“, sagte demnach ein Bewohner Accras, der etwa acht Kilometer entfernt vom Unglücksort im Norden der Stadt lebt.

Der stellvertretende Informationsminister Kojo Oppong Nkrumah sagte, rund 200 Polizisten hätten den Unglücksort weitgehend abgeriegelt. Es habe im Lauf der Nacht noch kleinere Explosionen gegeben, die Feuerwehr habe die Brände vom Samstagabend aber unter Kontrolle gebracht.