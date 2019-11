Goldener Herbst in Zagatala ist eine andere Welt

Baku, 4. November, AZERTAC

Jede Jahreszeit hat ihre eigene Schönheit. Der goldene Herbst ist ein Wunder der Natur. Die Herbstzeit in der Zagatala Region, die im Nordwesten des Landes liegt, im Süden an Georgien und im Norden an Russland grenzt, ist eine andere Welt und einfach faszinierend.

Zagatala hat ein reiches touristisches Potential und zeichnet sich durch ihre günstigen klimatischen Bedingungen und wunderschöne Natur aus.

AZERTAC präsentiert schöne Herbsttage in Zagatala in Bildern.