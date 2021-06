Grand Prix in Baku: Der Zeitplan

Baku, 2. Juni, AZERTAC

Die Formel 1 gastiert bereits zum fünften Mal im malerischen Baku am Kaspischen Meer. Der GP von Aserbaidschan wird in diesem Jahr am 4. und 6. Juni wegen der Coronapandemie ohne Zuschauer ausgetragen.

Hier ist der Zeitplan für den Grand Prix von Aserbaidschan:

Freitag, 04. Juni:

Erstes Freies Training: 10:30 Uhr - 11:30 Uhr

Zweites Freies Training: 14:00 Uhr - 15:00 Uhr

Samstag, 05. Juni:

Drittes Freies Training: 11:00 Uhr - 12:00 Uhr

Qualifying: 14:00 Uhr - 15:00 Uhr

Sonntag, 06. Juni:

Rennstart: 14:00 Uhr