Grenzschutzdienst beschlagnahmt mehr als 17 Kilogramm Drogen

Baku, 21. April, AZERTAC

An der Grenze zum Iran entdeckt der aserbaidschanische Grenzschutzdienst immer wieder große Mengen Rauschgift.

Wie der Dienst gegenüber AZERTAC erklärte, hat die Grenz-Division "Horadiz" in der letzten Woche fast 17 kg 290 g Drogen aus dem Iran sichergestellt sowie 195 Methadon m40-Tabletten, eine 9 mm "Magnum" -Pistole, ein Pistolenmagazin und 28 Patronen in Beschlag genommen. Wie es in dem Bericht weiter hieß, haben iranische Bürger versucht, das Rauschgift aus dem Iran nach Aserbaidschan zu schmuggeln. Zwei der Schmuggler wurden festgenommen. Bei der Durchsuchung von festgenommenen iranischen Bürgern wurden 1 Kilogramm 725 Gramm Heroin, 1 Kilogramm 800 Gramm Marihuana, 1 Kilogramm 335 Gramm Opium, 400 Gramm Methamphetamin und 195 Methadon m40 Pillen entdeckt und beschlagnahmt.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass die aserbaidschanische Polizei am 17 April in einem PKW auf der Autobahn Bahramtapa-Bilasuvar im Imischli Bezirk zwei weitere Personen mit 113 Kilogramm Rauschgift aus dem Iran festgenommen hat.

Bei der Durchsuchung von Schmugglern wurden 94 Kilogramm 673 Gramm Heroin, 646.401 Gramm Opium, 950 Gramm Haschischharz, 10 Kilogramm 100 Gramm getrocknetes Marihuana, 7 Kilogramm 153 Gramm psychoaktive Substanzen entdeckt.

Darüber hinaus wurden bei festgenommen Personen eine Pistole mit der Aufschrift "Sur-2608", ein Magazin, 10 Patronen sowie ein Fernglas gefunden und von einem iranischen Staatsbürger sichergestellt.

Ermittlungen wurden eingeleitet.