Großbritannien: Gesamtzahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen überschreitet 10 Millionen

London, 3. Dezember, AZERTAC

In Großbritannien waren am vergangenen Tag 53.945 weitere Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, womit die Gesamtzahl der bisher bestätigten Ansteckungsfälle 10 Millionen übersteigt. 141 weitere Personen sind in den letzten 24 Stunden im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben.

AZERTAC zufolge wurden bis gestern Abend in Großbritannien 32 Omicron-Fälle gemeldet.

Bislang erhielten mehr als 50 Millionen Menschen im Land einen Impfstoff zum ersten Mal und 46 Millionen Bürger zum zweiten Mal.