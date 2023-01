Großbritannien wird Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern

Baku, 12. Januar, AZERTAC

Seit Monaten dauert die Diskussion um die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine an, nun könnte Bewegung in die Angelegenheit kommen. Laut Medienberichten hat Großbritannien die Lieferung von Kampfpanzern des Typs Challenger 2 an die Ukraine entschieden.

Zuvor hatte Polen in der Debatte über eine Lieferung westlicher Kampfpanzer an die Ukraine den Druck erhöht und ermutigte andere Länder dazu, eine breite Koalition zur Übergabe modernerer Panzer zu bilden.

Großbritannien habe bisher mehr als 200 gepanzerte Fahrzeuge an die Ukraine geliefert, darunter Flugabwehrsysteme vom Typ Stormer.

Die Ukraine fordert seit langem die Lieferung westlicher Kampfpanzer.