Grubengas-Explosion: Präsident Ilham Aliyev Präsident Recep Tayyip Erdogan

Baku, 15. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, sandte dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan folgendes Kondolenzschreiben:

“Mit tiefer Betroffenheit und Trauer habe ich die Nachricht von der schweren Explosion in einem Kohlebergwerk in der Schwarzmeerküstenprovinz Bartin vernommen, bei der viele Menschen ums Leben gekommen sind.

Ich spreche Ihnen in meinem eigenen Namen und im Namen des aserbaidschanischen Volkes mein tiefstes Beileid aus.

Meine Gedanken sind bei den Hinterbliebenen, die Verwandte oder Freunde verloren haben. Den zahlreichen Verletzten wünsche ich von Herzen baldige Genesung.“

An dieser Stelle sei erwähnt, dass sich zum Zeitpunkt des Unglücks 110 Arbeiter in der Mine befanden, davon 49 in einem gefährdeteren tieferen Teil befanden. 28 Menschen sind ums Leben gekommen, 58 weitere Arbeiter wurden gerettet. 15 weitere Bergleute seien in der Mine unter der Erde eingeschlossen.