Grundstein für erstes Smart Village in Karabach gelegt

Baku, 28. April, AZERTAC

In der von der armenischen Besatzung befreiten Region Zangilan/Sängilan wurde mit Teilnahme von Präsident Ilham Aliyev der Grundstein für das erste Projekt "Smart Village" gelegt. Führende Unternehmen aus der Türkei, Israel, Italien und China beteiligen sich an der Umsetzung dieses Projektes, das im Dorf Aghali in der Zangilan Region realisiert werden werden soll.

Präsident Ilham Aliyev hat seine eigenen Visionen für die Wiederherstellung der befreiten Gebiete. Das Staatsoberhaupt hat wiederholt erklärt, dass unsere von den armenischen Okkupanten zerstörten Städte und Dörfer auf der Grundlage der Konzepte "Smart Village" und "Smart City" auf der Grundlage der neuesten Technologien wiederhergestellt werden. Am 26. April wurde der erste Schritt in dieser Richtung bereits unternommen. Es gilt auch als Tag des Beginns der Großen Rückkehr.