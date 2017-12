Guba: Komplex “ASAN Hayat” zur Nutzung übergeben VIDEO

Guba, 7. Dezember, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 7. Dezember hat sich im Rayon Guba ein Komplex “ASAN hayat“ eröffnet. Im Komplex werden ebenfalls bürgerfreundlicher Service “ASAN xidmət“ bei der Staatsagentur für den öffentlichen Dienst und soziale Innovationen unter dem Präsident der Republik Aserbaidschan, sowie ABAD-Zentrum und ABAD-Schule funktionieren.

Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva nahmen im Rahmen des Besuchs in Guba an der Eröffnungsfeier des Komplexes “ASAN hayat“ teil.

“ASAN xidmət“ (englisch Azerbaijani Service and Assessment Network, deutsch ‚Aserbaidschanisches Service- und Bewertungsnetzwerk‘) ist eine staatliche One-Stop-Shop-Einrichtung des öffentlichen Dienstes in Aserbaidschan. ASAN-Einrichtungen sind ein Teil der Staatsagentur für den öffentlichen Dienst und soziale Innovationen unter dem Präsident der Republik Aserbaidschan. Es gibt 12 ASAN-Einrichtungen in Aserbaidschan. Durch Erlass des Präsidenten der Republik vom 13. Juli 2012 wurde die staatliche Agentur für den öffentlichen Dienst und soziale Innovationen ins Leben gerufen.

Man konnte sich davon überzeugen, wie 32 Verwaltungsdienstleistungen von der Erteilung von Personalausweisen, über Verlängerung von Führerscheinen, Grundstücksbeurkundungen bis zu Dienstleistungen für Migranten unter einem Dach zügig und transparent einschließlich der Gebührenerhebung bearbeitet werden.

Das Staatsoberhaupt und seine Ehegattin durchschnitten das rote Band vor dem Gebäude “ASAN hayat“.

Man teilte dem Staatschef mit, dass der Bau des Komplexes Anfang des laufenden Jahres gestartet wurde. Der Komplex besteht aus einem vierstöckigen Verwaltungsgebäude und 6 öffentlichen gastronomischen Einrichtungen.

Im Bürgerservice “ASAN xidmet“ Guba des Komplexes wird man ca. 500 Tausend Bürgern in den Regionen Guba, Gusar, Khatschmaz und Schabran 32 Verwaltungsdienste leisten.

Im kommenden Jahr sollten noch zwei weitere Komplexe in den Rayons Scheki und Imischli zur Nutzung übergeben werden.

Diese Dienste sind auf die Verhinderung bürokratischer Hindernisse und möglicher Korruptionsfälle gezielt.

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva besuchten ebenfalls das ABAD-Zentrum, das bei dem Komplex “ASAN hayat“ tätig ist.

Der Direktor des Zentrums, Rufat Eltschijew, teilte dem Staatschef mit, dass das Hauptziel des ABAD-Zentrums darin besteht, die Familienmarkenstrategie auch in der nördlichen Region des Landes weiter zu entwickeln, den Vertrieb von Produkten und Waren familiärer Wirtschaften in- und ausländischen Märkten zu organisieren und die Umsetzung des Selbständigkeitsprogramms zu unterstützen.