Gurbanguly Berdimuhamedow ehrt Gedenken von Märtyrern

Baku, 11. März, AZERTAC

Der zu einem Staatsbesuch in Aserbaidschan weilende turkmenische Präsident, Gurbanguly Berdimuhamedow, hat am Mittwoch, dem 11. März die Allee der Märtyrer in Baku besucht.

Hier wurde zu Ehren des Hohen Gastes Ehrenwache gehalten, wie AZERTAC berichtete.

Der turkmenische Präsident ehrte hier das Gedenken von tapferen Söhnen des aserbaidschanischen Volkes, die ihr Leben für die Freiheit und territoriale Integrität ihres Landes hingegeben haben.

Er legte hier am Denkmal "Ewiges Feuer" einen Blumenkranz nieder.

Dann intonierte das Musterorchester des Verteidigungsministeriums die Staatshymnen Turkmenistans und Aserbaidschans.

Anschließend hat der turkmenische Präsident, Gurbanguly Berdimuhamedow, vom höchsten Punkt der Stadt die Ansichten von Baku genossen.